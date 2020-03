SJM doa 3.000 cabazes para famílias carenciadas e idosos de Macau A Sociedade de Jogos de Macau (SJM) anunciou hoje a doação de 3.000 cabazes para serem distribuídos aos mais idosos e carenciados, devido ao impacto social económico do surto de Covid-19 em Macau. internacional Lusa internacional/sjm-doa-3-000-cabazes-para-familias_5e68a18554821b1985ac23f2





O valor total dos cabazes é de 165 mil euros, segundo o grupo que opera 22 casinos na capital mundial do jogo, e serão distribuídos através de seis associações comunitárias locais.

Os cabazes serão distribuídos a "3.000 famílias carentes em Macau, incluindo idosos solitários e vulneráveis, famílias monoparentais, doentes crónicos e pessoas com deficiência", lê-se no comunicado do grupo fundado pelo magnata do jogo Stanley Ho.

Cada cabaz "contém arroz, macarrão, aveia, comida enlatada, papel higiénico, máscaras, desinfetantes para as mãos e outras necessidades diárias", explicou a SJM, frisando que todos os produtos foram comprados a fornecedores locais.

No início de fevereiro o grupo anunciou uma doação de 20 milhões de patacas (2,3 milhões de euros) para comprar equipamento de proteção e material médico para ajudar nos esforços de prevenção e de combate à doença na província chinesa de Hubei.

Os anúncios de doações por parte dos operadores de jogo e de empresas do território, quer de dinheiro, quer de outros equipamentos anti-epidémicos como máscaras e desinfetantes têm sido praticamente diários, desde que o surto começou.

Há 36 dias sem casos novos de infeção, Macau registou dez doentes, tendo todos já recebido alta hospitalar.

A epidemia de Covid-19, detetada em dezembro na China, já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

