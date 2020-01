Sissoco Embaló, o "general do povo" que compara a política ao futebol O major-general na reserva Umaro Sissocó Embaló, hoje eleito Presidente da República da Guiné-Bissau, queria ser chefe de Estado desde os 12 anos e acha que a política é como o futebol, um jogo com vencedores e perdedores. internacional Lusa internacional/sissoco-embalo-o-general-do-povo-que-compara-_5e0ddbe7bcbd0b1bf5b6084e





Umaro Sissocó Embalo, que teve o apoio do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), foi hoje declarado vencedor da segunda volta das eleições presidenciais, realizada no domingo, com 53,55 % dos votos.

Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), obteve 46,45 %.