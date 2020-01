Sismo de magnitude 4,4 atinge Centro de Moçambique Um sismo de magnitude 4,4 na escala de Richter registou-se hoje as 03:45 (menos duas horas em Lisboa) no Centro de Moçambique, estando ainda por apurar se houve vítimas e danos, anunciou o Instituto Nacional de Minas (INAM). internacional Lusa internacional/sismo-de-magnitude-4-4-atinge-centro-de_5e2ec8d05002c3127d3993c9





O INAM refere em comunicado que o tremor de terra aconteceu no distrito de Morrumbala, província da Zambézia.

"Estamos a trabalhar com a província para apurar se houve algum dano material e humano", diz a nota de imprensa.

Moçambique é propenso à ocorrência de fenómenos naturais de origem geológicos, pois localiza-se na margem este da placa nubiana e no extremo sul do Sistema do Rift Este Africano.

