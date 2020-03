Setor da construção em Angola já sente impacto - economista O economista Precioso Domingos considerou hoje que o setor da construção em Angola, um dos maiores contribuintes de receitas fora do petróleo, está já a ressentir-se do impacto do novo coronavírus devido à diminuição das importações da China. internacional Lusa internacional/setor-da-construcao-em-angola-ja-sente_5e60eb478ca77d1967937029





Em declarações à agência Lusa, o economista disse que a doença afeta igualmente o setor petrolífero, a principal fonte de angariação de receitas para Angola, tendo em conta que a China, o principal importador desta 'commodity' angolana, diminuiu a sua importação a nível global.

Segundo Precioso Domingos, a situação faz também com que "as perspetivas de explorar petróleo em Angola fiquem menos aliciantes, por causa do preço do barril".