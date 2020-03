São Tomé e Príncipe é exemplo de democracia em África - Presidente da União Africana O presidente da União Africana, Moussa Mahamat, disse hoje que São Tomé e Príncipe é um exemplo de democracia a ser seguido pelos países africanos. internacional Lusa internacional/sao-tome-e-principe-e-exemplo-de-democracia_5e6cc829b0d677194c9cf8f8





"Eu quero primeiro exprimir a admiração da União Africana a São Tomé, um país no qual a democracia e a alternância do poder se faz de maneira pacífica. É um exemplo importante que o nosso continente deve seguir", disse Moussa Mahamat, no final, esta tarde, de uma visita de algumas horas a São Tomé.

O presidente da União Africana disse que se deslocou a São Tomé no quadro da "concertação e conversas permanentes com os chefes de Estado e de Governo" e encontrou-se com o primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, e depois com o Presidente da República, Evaristo Carvalho.