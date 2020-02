Russos com penas de mais de 10 anos na maior apreensão de droga em Cabo Verde O tribunal da Praia condenou hoje a penas de 12 e 10 anos de prisão os 11 tripulantes russos de um cargueiro de bandeira do Panamá, na sequência da maior apreensão de cocaína em Cabo Verde, em 2019. internacional Lusa internacional/russos-com-penas-de-mais-de-10-anos-na-maior-_5e5a532b03b6eb12a1f4aa06





Na leitura do acórdão, a juíza presidente do coletivo que julgou este caso, sob fortes medidas de segurança, afirmou, para justificar a decisão, que os 11 arguidos em julgamento agiram em conjunto e de livre vontade, atuando como "correios de droga", mas as penas foram graduadas face às funções de cada um no navio.

O comandante do navio cargueiro "Eser", que transportava quase 10 toneladas de cocaína, foi condenado a 12 anos de prisão efetiva.