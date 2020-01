Rússia e outros países alertam para consequências da morte de general iraniano pelos EUA

A Rússia, França e China alertaram hoje para as consequências do assassínio em Bagdad do general iraniano Qassem Soleimani, num ataque norte-americano considerado pelos russos como "perigoso" e que pode levar ao "aumento das tensões na região".

Lusa

