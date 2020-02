Renamo exige esclarecimentos exaustivos sobre recrutamento compulsivo de jovens

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), maior partido da oposição, exigiu hoje ao Governo esclarecimentos "mais exaustivos" em relação a rumores sobre um alegado recrutamento compulsivo de jovens para o cumprimento do serviço militar no Norte do país.

