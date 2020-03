Relatório dos EUA assinala detenções e mortes arbitrárias em Moçambique Detenções e mortes arbitrárias pelas forças de segurança, más condições de prisão, corrupção, violência contra as mulheres e ineficiência judicial foram alguns dos problemas de direitos humanos identificados em Moçambique, durante 2019, pelo departamento de Estado norte-americano. internacional Lusa internacional/relatorio-dos-eua-assinala-detencoes-e-mortes_5e69682023994a197a1dd6c1





O relatório anual do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre os direitos humanos no mundo, hoje divulgado em Washington, regista também que, durante o ano passado, os ataques contra as forças governamentais e a população civil em Cabo Delgado "cresceram vertiginosamente em termos de frequência e intensidade", estimando a morte de 262 civis entre janeiro e novembro.

Os autores do relatório apontam que a resposta das forças de segurança à violência extremista na província foi "frequentemente severa", resultando na detenção arbitrária de civis.