Reino Unido emite novo alerta sobre insegurança em estradas no Centro de Moçambique O Governo do Reino Unido lançou um novo alerta a desaconselhar viagens no centro de Moçambique, nas estradas nacionais 1 e 6, na sequência de ataques armados contra veículos que têm sido registados desde agosto.





"Evite essas áreas quando possível e, se for o caso de viagens essenciais, reveja os seus planos de segurança pessoal", lê-se num alerta de segurança divulgado na quinta-feira no portal do Alto Comissário do Reino Unido em Maputo.

Em causa está a situação de insegurança que afeta dois dos principais corredores rodoviários moçambicanos, a Estrada Nacional 1 (EN1), que liga o Norte ao Sul, e a Estrada Nacional 6 (EN6), que liga o porto da cidade da Beira ao Zimbabué e restantes países do interior da África austral.