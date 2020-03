Regimes democráticos estão em declínio - relatório da Freedom House O mundo atravessa, pelo 14.º ano consecutivo, um clima de diminuição dos direitos políticos e das liberdades civis, deteriorando os regimes democráticos, aponta um relatório da Freedom House, hoje divulgado. internacional Lusa internacional/regimes-democraticos-estao-em-declinio_5e5fc3d41a16c91991af877f





O relatório Liberdade no Mundo 2020 explica que a democracia está a "ser atacada" em todo o mundo, e que os efeitos são progressivamente mais evidentes em países com regimes autoritários como a China, a Rússia e o Irão, mas também em países com um historial de defesa dos direitos e liberdades.

"O relatório mostra claramente, mais uma vez, que as democracias estão em declínio", conclui Mike Abramowitz, presidente da Freedom House, uma organização não-governamental que investiga e advoga casos de democracia, liberdade política e direitos humanos