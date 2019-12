Recandidata a líder do PAICV promete "luta autêntica" contra corrupção e enriquecimento ilícito em Cabo Verde A candidata única à liderança do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) disse hoje que a luta contra a corrupção já é uma "necessidade" no país e prometeu uma "luta autêntica" também ao enriquecimento ilícito. internacional Lusa internacional/recandidata-a-lider-do-paicv-promete-luta_5df6211be3e30e79ac5d984e





"Não poderemos ter o desenvolvimento que pretendemos se não dermos um combate firme, forte e determinado à corrupção", considerou Janira Hopffer Almada, que falava, na cidade da Praia, durante um pequeno-almoço com jornalistas para apresentação das linhas gerais da sua Moção de Estratégia e Orientação Política Nacional para a eleição marcada para 22 de dezembro.

Recandidata a um terceiro mandato à frente do PAICV, cargo que ocupa desde 2014, Janira Almada disse que se deve questionar se o regime existente no país está a ajudar no combate à corrupção e na luta pela transparência.