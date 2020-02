Reabertura de escolas em Macau não está para já em cima da mesa -- Serviços de Saúde O médico representante dos Serviços de Saúde de Macau Jorge Sales Marques disse hoje à Lusa que a reabertura das escolas "para já não está em cima da mesa", devido ao risco de contágio pelo coronavírus Covid-19. internacional Lusa internacional/reabertura-de-escolas-em-macau-nao-esta-para-_5e4d14f3f000f412c3b3f4e9





"Se as aulas vão começar no final do mês, ou início do próximo, este é um pormenor que para já não está em cima da mesa porque temos de ter mais dados objetivos para chegarmos a uma conclusão, de facto, que é o 'timing' ideal", afirmou o pediatra que integra a equipa médica de Macau envolvida na linha da frente do combate ao surto do novo coronavírus.

Em entrevista à agência Lusa, o especialista explicou que continuam a existir razões objetivas para o facto de as escolas ainda não terem reiniciado as aulas, após os feriados do Ano Novo Lunar, e para milhares de crianças continuarem em casa.

O médico e representante dos Serviços de Saúde de Macau apontou que "é difícil" indicar uma data para o reinício das aulas, "porque se está ainda num período crítico", apesar de algum otimismo junto das autoridades por não se registarem novos casos há 14 dias.

"Nas escolas as pessoas estão completamente aglomeradas em espaços pequenos, o intervalo entre as carteiras é extremamente pequeno", o que potencia o risco de infeção, precisou o pediatra.

Recentemente, Jorge Sales Marques publicou um artigo numa revista científica nos Estados Unidos no qual concluiu que o facto de as crianças serem menos afetadas pelo coronavírus Covid-19 tem a ver com a estimulação do seu sistema imunológico, através das vacinas e respetivo reforços junto da população até aos 13 anos.

Macau conta atualmente com cinco casos de infeção no território. Dos dez casos identificados desde o início do surto, cinco já receberam alta hospitalar.

Após um encerramento de 15 dias, a partir de quinta-feira os casinos têm 30 dias para reabrir as portas na capital mundial do jogo, sob fortes medidas de prevenção determinadas pelas autoridades de saúde.

As escolas permanecem fechadas, jardins, assim como parques, jardins, espaços desportivos e culturais, bem como estabelecimentos de diversão noturna, enquanto os serviços públicos a garantirem desde segunda-feira serviços mínimos.

Numa fase inicial, o Governo de Macau foi obrigado a fazer uma encomenda de 20 milhões de máscaras de países como Portugal e Estados Unidos, face à falta de resposta do mercado chinês, e decidiu mesmo racionar a sua venda, com a população a apenas poder adquirir 10 máscaras a cada 10 dias. Recentemente, garantiu também um milhão de máscaras para crianças entre os 3 e os 8 anos, cuja aquisição também foi racionada.

As medidas excecionais praticamente paralisaram a economia da capital mundial do jogo, onde chegam anualmente quase 40 milhões de visitantes e cuja indústria turística é também muito dependente do mercado chinês.

O coronavírus Covid-19 provocou 2.004 mortos e infetou mais de 74 mil pessoas a nível mundial.

Além das vítimas mortais no continente chinês, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão, um em França e um em Taiwan.

JMC // EJ

Lusa/Fim