RDCongo assinala um ano de PR Tshisekedi com aumento de tensão com partido do antecessor

A República Democrática do Congo (RDCongo) assinala hoje o primeiro aniversário da presidência de Félix Tshisekedi, num momento em que crescem as tensões dentro da coligação com o partido do seu antecessor, Joseph Kabila.

internacional

Lusa

internacional/rdcongo-assinala-um-ano-de-pr-tshisekedi-com-_5e2addb0b34dee12adaed9f8