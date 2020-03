Quirguistão declara estado de emergência As autoridades do Quirguistão decretaram hoje o estado de emergência por um mês no país da Ásia central, para limitar a propagação do novo coronavírus. internacional Lusa internacional/quirguistao-declara-estado-de-emergencia_5e7642f6dcab6f199a312cb6





O governo quirguiz declara o estado de emergência em todo o território desta ex-república soviética a partir de domingo, declarou o primeiro-ministro, Mukhammedkalyi Abylgaziev, após uma reunião do conselho de ministros.

"Não temos qualquer problema com a distribuição de mercadorias do estrangeiro e os cidadãos não devem ter qualquer falta de produtos ou de medicamentos", assegurou.

Até agora foram registados 14 casos da Covid-19 no Quirguistão, um pequeno país fronteiriço à China onde começou em dezembro a epidemia do novo coronavírus.

O presidente da câmara de Bichkek, por seu turno, anunciou hoje o encerramento a partir de domingo de todos os centros comerciais e estabelecimentos de entretenimento. Apenas as lojas de alimentos e medicamentos são autorizadas a ficar abertas.

Os cafés e os restaurantes ficam limitados às vendas para levar para casa e às entregas ao domicílio e os serviços de transporte público serão reduzidos, indicou a autarquia num comunicado.

No vizinho Cazaquistão, com 53 casos da Covid-19, o estado de emergência foi declarado na segunda-feira.

No Tajiquistão e no Turquemenistão, duas outras ex-repúblicas soviéticas da Ásia central, não foi registado oficialmente qualquer caso da doença e mantêm-se as celebrações coletivas por ocasião do Norwuz (o ano novo persa que nestes países é designado de festa da primavera).

O Uzbequistão, uma outra ex-república soviética da Ásia central onde foram detetados 37 casos da Covid-19, anunciou esta semana o encerramento das suas fronteiras para lutar contra a propagação do vírus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 271.000 pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 11.401 morreram.

