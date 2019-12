Queremos uma sociedade una e indivisível -- Domingos Simões Pereira O candidato às eleições presidenciais de domingo na Guiné-Bissau Domingos Simões Pereira disse hoje que acredita numa sociedade "una" e "indivisível" e espera que os guineenses exerçam o seu direito de voto de forma livre e justa. internacional Lusa internacional/queremos-uma-sociedade-una-e-indivisivel_5e074474fc58531c1bbf3e28





"Em democracia, quando povo é chamado a decidir, deve ser realmente a grande festa da democracia. Nós contamos que o povo guineense exerça esse direito e essa responsabilidade de forma livre, transparente e justa", afirmou à Lusa Domingos Simões Pereira, momentos antes do início do comício de encerramento da campanha eleitoral.

O comício do candidato apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) decorreu no estádio Lino Correia, no centro da cidade de Bissau, com a presença de milhares de apoiantes.