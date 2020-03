Quase 400 mortos e mais de 3.600 infetados em Espanha nas últimas 24 horas

A Espanha registou nas últimas 24 horas 394 mortos com o novo coronavírus e um aumento de 3.646 no número de infetados, de acordo com a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país.

