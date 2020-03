Província do Limpopo na África do Sul regista primeira infeção As autoridades sul-africanas anunciaram hoje a primeira infeção de Covid-19 na província do Limpopo, que faz fronteira com Moçambique, num total de 62 pessoas infetadas no país. internacional Lusa internacional/provincia-do-limpopo-na-africa-do-sul-regista_5e6fedae23994a197a2048ef





O doente é um homem de 29 anos que esteve em França e na Holanda, indicou o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis (NICD, na sigla em inglês).

A província do Limpopo faz fronteira a norte da África do Sul com Moçambique, Zimbabué e Botsuana, sendo a quinta província sul-africana a ser contagiada pela pandemia nas últimas 24 horas.