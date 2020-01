Protestos na Guiné-Conacri contra o Presidente foram suspensos As manifestações na Guiné-Conacri contra a eventual recandidatura do Presidente, Alpha Condé, a um terceiro mandato, foram suspensas, ao fim de três dias de protestos que causaram quatro mortos, foi anunciado na quarta-feira. internacional Lusa internacional/protestos-na-guine-conacri-contra-o_5e205160281deb1beb16666a





A suspensão dos protestos ocorre ainda na véspera do arranque oficial da campanha para as eleições legislativas no país, marcadas para 16 de fevereiro.

Antevendo estas eleições como uma manobra de reeleição, os opositores do chefe de Estado anunciaram já um boicote ao escrutínio.