Prmeiro-ministro moçambicano defende resposta célere e eficiente às calamidades naturais O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, defendeu hoje em Maputo uma resposta célere e eficiente às calamidades naturais que frequentemente atingem o país, apontando a necessidade de melhoria do sistema de aviso prévio.





"Impõe-se ainda que se aprofunde a reflexão sobre a necessidade de adequar o funcionamento e a estruturação do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades para responder de forma célere, cabal e eficiente aos desafios presentes e futuros que advêm do aumento da frequência e magnitude dos eventos extremos que têm assolado o nosso país", afirmou Carlos Agostinho do Rosário.

O governante falava após dar posse à nova diretora do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), Luísa Meque.