Príncipe da Noruega visita Moçambique em fevereiro O príncipe da Noruega, Haakon, vai efetuar, em fevereiro do próximo ano, uma visita de trabalho a Moçambique, anunciou hoje a Presidência da República moçambicana em comunicado. internacional Lusa internacional/principe-da-noruega-visita-mocambique-em_5df7c5127cf645796c555b3e





"Trata-se da primeira visita de um membro da família real norueguesa ao nosso país e tem como objetivo o reforço dos laços de amizade e de cooperação política, económica, social", lê-se no comunicado distribuído à imprensa.

A visita servirá para também para avaliar os programas de cooperação implementados em Moçambique com o apoio da Noruega.

O monarca norueguês far-se-á acompanhar por membros do Governo e empresários das áreas do petróleo e gás, acrescenta o comunicado.

O Reino da Noruega tem prestado apoio ao país há mais de 40 anos, numa cooperação que destaca áreas como energia, saúde, género e apoio ao setor privado.

Na região austral, Moçambique figura no terceiro país que mais fundos absorveu do Reino da Noruega em 2018, com cerca de 35 milhões de euros, segundo dados oficiais daquele país do norte da Europa.

RIZR // JH

Lusa/fim