Presidente reeleito do MpD aponta objetivo de vencer autárquicas cabo-verdianas O presidente do Movimento para a Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva, traçou hoje o objetivo de vencer as eleições autárquicas deste ano em Cabo Verde, após a reeleição no cargo, no domingo, com 99% dos votos.





"O nosso próximo objetivo será ganhar uma vez mais as eleições autárquicas e para isso exerceremos uma ação política de proximidade e de resposta concreta aos anseios dos cabo-verdianos. Tenho a certeza que o MpD não falhará neste desígnio. Venceremos uma vez mais", afirmou, na mensagem, o também primeiro-ministro de Cabo Verde.

Ulisses Correia e Silva liderou a única lista que se apresentou a votos no domingo, num ato eleitoral que registou uma taxa de participação de 58,4% dos militantes inscritos (abstenção de 41,6%), disse à Lusa o presidente do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral (GAPE) do MpD, Mário Fernandes.