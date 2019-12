Presidente moçambicano quer que receitas dos projetos de conservação beneficiem a comunidade O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu que as receitas dos projetos de conservação em Moçambique devem beneficiar as comunidades, alertando que há pessoas que se estão a sentir excluídas nessas áreas. internacional Lusa internacional/presidente-mocambicano-quer-que-receitas-dos-_5dfcb4a4e3e30e79ac5fdaf1





"Há [pessoas] que usam os valores resultantes dos ganhos provenientes da conservação em áreas em que a comunidade não sente nenhum impacto. Alguns optam por reabilitar a casa do administrador, ou na limpeza de uma estrada nas vésperas de uma visita presidencial", disse Filipe Nyusi, no âmbito do lançamento, na quinta-feira, da Área de Proteção Ambiental de Maputo, citado pela Agência de Informação de Moçambique.

De acordo com a lei, as comunidades vizinhas das áreas de conservação devem receber 20% das receitas dos projetos, baseados maioritariamente no turismo.