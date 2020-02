Presidente do parlamento condena violência

A presidente do parlamento moçambicano, Esperança Bias, condenou hoje "veementemente" os ataques protagonizados por grupos armados no Centro e Norte do país, no discurso de abertura da nona legislatura.

