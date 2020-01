Presidente de Cabo Verde defende uma CPLP ao serviço dos povos O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, defendeu hoje que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) deve estar mais ao serviço dos povos e cidadãos e não se limitar a ser um fórum de entidades estatais. internacional Lusa internacional/presidente-de-cabo-verde-defende-uma-cplp-ao-_5e206b3d7d80d11be4bc14b2





"No âmbito da CPLP, temos que trabalhar em conjunto para que essa comunidade seja cada vez mais uma comunidade de povos e de cidadãos do que de Estados", afirmou o chefe de Estado cabo-verdiano, falando após se encontrar, em Maputo, com o seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi, que esta quarta-feira foi empossado para o segundo mandato presidencial.

O Presidente de Cabo Verde, que exerce a presidência rotativa da CPLP, assinalou que o aprofundamento dos vínculos entre os Estados da organização lusófona passa igualmente por uma maior aproximação entre os povos.