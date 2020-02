Presidente de Angola reúne-se hoje com líder do maior partido da oposição O Presidente da República de Angola, João Lourenço, reúne-se hoje com o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, pela primeira vez desde que este se tornou no terceiro presidente do maior partido da oposição angolana. internacional Lusa internacional/presidente-de-angola-reune-se-hoje-com-lider-_5e3ab01bc935e512939b429b





Na semana passada, o chefe de Estado deu posse a Adalberto da Costa Júnior como membro do Conselho da República, tendo na altura destacado que este órgão de consulta ficaria "mais enriquecido" com o novo conselheiro.

O Conselho da República é um órgão de consulta do Presidente da República e dele fazem parte o vice-presidente da República, o presidente da Assembleia Nacional, o presidente do Tribunal Constitucional, o procurador-geral da República, líderes de partidos políticos com assento parlamentar e entidades convidadas.