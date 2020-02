Presidente angolano quer fábricas têxteis a funcionar "o mais rapidamente possível" O Presidente angolano, João Lourenço, manifestou hoje urgência no arranque das fábricas de produção têxtil existentes no país por considerar "um crime deixar estas unidades paradas no estado em que estão". internacional Lusa internacional/presidente-angolano-quer-fabricas-texteis-a_5e4d4f0fee210512b2d0b642





O chefe de Estado angolano falava hoje à imprensa no final de uma visita que realizou à fábrica de produção têxtil "Textang II", em Luanda, um investimento público de cerca de 251 milhões de dólares (232 milhões de euros), incluído no programa de privatizações que o Governo está a levar a cabo.

Segundo João Lourenço, é preciso criar condições para pôr esta unidade fabril, "que é estratégica", ao serviço da economia, salientando que "esta visita só peca por ser tardia, devia ter sido realizada muito antes".

A Textang II integra um bloco com outras duas unidades fabris ligadas ao setor têxtil, nomeadamente a África Têxtil, um investimento de 420 milhões de dólares (388,2 milhões de euros), localizada em Benguela, e a SATC, com o mesmo valor, localizada no município do Dondo, província do Cuanza Norte.

"Com relação a estas três unidades fabris, do Cazenga, Benguela e Dondo, a orientação é privatizar, mas se tivermos em conta o interesse público, vamos ter de chegar na privatização em duas etapas", disse João Lourenço.

O Presidente angolano frisou que o objetivo será "abrir um concurso público para se encontrar gestores para estas unidades, que continuarão no setor público, enquanto não se conclui o processo de privatização".

"Como a privatização é um pouco mais morosa, é um crime deixar estas unidades paradas no estado em que estão", disse.

O Presidente angolano apontou a necessidade de se dar emprego aos angolanos e à juventude, em particular: "os setores que têm a ver com isto que comecem a trabalhar no processo de contratação pela via que a lei orienta", exortou.

"Não interessa se são nacionais ou estrangeiras, que ponham estas três unidades a funcionar o mais rapidamente possível", realçou.

Para o Presidente angolano, "é incompreensível que unidades que existem há cerca de sete anos trabalhem exclusivamente com geradores".

"Os geradores devem ser fontes de alternativa. Em cidades como Luanda e Benguela, mesmo o Dondo, não faz sentido algum que unidades desta dimensão, desta importância, trabalhem exclusivamente com geradores", disse.

Sobre o arresto das fábricas em junho de 2019, João Lourenço disse que o caso está na justiça, esperando-se que a mesma faça o seu trabalho.

"O arresto é sempre um primeiro passo, que pode evoluir para um processo-crime", disse.

Em 2019, a Procuradoria-Geral da República identificou sete empresas criadas com financiamentos do Estado, que ainda não foram reembolsados, tendo sido determinado o arresto de três delas.

A PGR referiu que as empresas Fábrica de Tecidos (Mahinajethu -- Satc), localizada no Dondo, a Fábrica Têxtil de Benguela (Alassola -- África Têxtil) e a Nova Textang II, em Luanda, tinham como últimos beneficiários, entre outros, Joaquim David, antigo diretor-geral da Sonangol, ministro da Indústria, das Finanças e da Geologia e Minas, atualmente deputado à Assembleia Nacional, além de Tambwe Mukaz, José Manuel Quintamba de Matos Cardoso, e sócios constantes dos pactos sociais.

Em declarações hoje à imprensa, o secretário de Estado da Indústria, Ivan Prado, disse que o processo de privatização dessas indústrias, em 2013, foi ilegal, na medida em que o Ministério da Indústria, através do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Angola (IDIA), não tinha competência para conduzir o processo, devido ao volume de investimento e à sua dimensão.

"Seria competência do titular do poder executivo. Foi ilegal. Houve um arresto e temos orientação clara, no sentido de pôr a funcionar através de um processo legal", disse.

Através de uma linha de crédito do Japan Bank Internacional Cooperation foram disponibilizados para a reativação das três unidades fabris 1.011,2 milhões de dólares (895,9 milhões de euros), um financiamento que está a ser pago pelo Estado angolano.

NME/RCR // VM

Lusa/Fim