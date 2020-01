Presidente angolano inicia visita ao Gabão na quinta-feira O Presidente angolano, João Lourenço, inicia na quinta-feira uma visita ao Gabão, onde será recebido pelo seu homólogo gabonês, Ali Bongo, que lidera uma operação anticorrupção que deteve cerca de 30 altos funcionários, incluindo ministros. internacional Lusa internacional/presidente-angolano-inicia-visita-ao-gabao-na_5e1f5dff173a6f1c316c9bbe





A informação é noticiada pela imprensa angolana e gabonesa, sendo que a visita de João Lourenço ao Gabão acontece depois de o Presidente de Angola se ter deslocado a Moçambique, onde assistiu hoje à cerimónia de investidura de Filipe Nuysi.

Agora, Lourenço viajará até Libreville, capital do Gabão, onde se irá encontrar com o homólogo do país, Ali Bongo Ondimba.

O portal Gabonactu.com não especifica a duração da estadia do chefe de Estado angolano em Libreville.

Esta é a primeira visita de João Lourenço ao Gabão desde que assumiu a liderança do país, em 2017.

O executivo de Ali Bongo tem conduzido uma operação anticorrupção, apelidada 'Scorpion' (Escorpião), que levou já à detenção de 30 altos funcionários públicos, implicando ainda antigos ministros.

No final de novembro, o procurador de Libreville anunciou que oito pessoas foram detidas por desvio de fundos públicos e branqueamento de capitais.

Desde o início da operação foram também detidos Renaud Allogho Akoue, ex-diretor geral do Fundo Nacional de Saúde, e o diretor de comunicação presidencial, Ike Ngouoni.

O chefe de Estado gabonês preside a Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), que tem a sua sede em Libreville.

Angola é um dos onze países membros desta organização de integração regional, constituída também por Burundi, República Centro-Africana, Congo, Camarões, Chade, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Ruanda, São Tomé e Príncipe e Gabão.

