Presidente angolano inicia visita ao Gabão na quinta-feira O Presidente angolano, João Lourenço, inicia na quinta-feira uma visita ao Gabão, onde será recebido pelo seu homólogo gabonês, Ali Bongo, que lidera uma operação anticorrupção que deteve cerca de 30 altos funcionários, incluindo ministros.





A informação é noticiada pela imprensa angolana e gabonesa, sendo que a visita de João Lourenço ao Gabão acontece depois de o Presidente de Angola se ter deslocado a Moçambique, onde assistiu hoje à cerimónia de investidura de Filipe Nuysi.

Agora, Lourenço viajará até Libreville, capital do Gabão, onde se irá encontrar com o homólogo do país, Ali Bongo Ondimba.