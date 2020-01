Preços sobem na província moçambicana de Cabo Delgado após interrupção de acesso Os preços dos transportes e alimentos dispararam em Palma, um dos nove distritos isolados após a interrupção de uma das principais estradas do norte de Cabo Delgado devido ao mau tempo na região. internacional Lusa internacional/precos-sobem-na-provincia-mocambicana-de-cabo_5e144468d1023a1c08cf87ec





Viajar de Palma para Pemba, 363 quilómetros de distância, antes custava 700 meticais (10 euros), mas agora, com a interrupção da Estrada Nacional 380, a principal no norte de Cabo Delgado, são necessários 1.700 meticais (24 euros), num trajeto com várias paragem e que inclui uma viagem de barco, constatou a agência Lusa.

"Os preços estão todos altos, tanto nos transportes como em outros produtos. Pior é a circulação, que não está fácil", disse à Lusa Chomar Ali, um passageiro que levou seis dias para chegar a Palma vindo da vizinha província de Nampula, um percurso que normalmente é feito em pelo menos sete horas.