PR português apela a apoio global ao esforço de paz em Moçambique O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje em Maputo que está a ser feito um esforço pela paz em Moçambique que deve merecer um apoio global, que junte a comunidade internacional e investidores.





"É um país que fez um grande esforço de pacificação com o acordo entre Frelimo [Frente de Libertação de Moçambique, partido no poder] e Renamo [Resistência Nacional Moçambicana], que está a fazer um grande esforço hoje mesmo com o arranque da nova Assembleia [da República] e depois de amanhã com a posse do Presidente. Um esforço que a comunidade internacional deve apoiar", referiu Marcelo.

Um apoio que considera justificado, porque "é importante que haja paz, desenvolvimento, diálogo, que haja investimento", referiu.