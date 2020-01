PR moçambicano nomeia Ana Comoana ministra da Administração Estatal e Função Pública O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, nomeou hoje Ana Comoana, ex-porta-voz do Conselho de Ministros, ministra da Administração Estatal e Função Pública, anunciou em comunicado a Presidência da República. internacional Lusa internacional/pr-mocambicano-nomeia-ana-comoana-ministra-da_5e28792fc935e5129394b147





No Governo que esteve em funções no anterior mandato, Ana Comoana foi vice-ministra da Cultura e Turismo e porta-voz do Conselho de Ministros.

Antes, Ana Comoana foi governadora da província de Manica, Centro de Moçambique.