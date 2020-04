PR moçambicano enaltece papel da mulher na luta contra a doença O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, enalteceu hoje o papel da mulher moçambicana na luta contra o novo coronavírus no país, admitindo, no entanto, que há ainda desafios na inclusão e proteção deste género. internacional Lusa internacional/pr-mocambicano-enaltece-papel-da-mulher-na_5e8c4d9eb0d677194ca9277b





"À mulher, fonte da vida, recai a grande tarefa de ombrear com a grande missão de assegurar a sobrevivência das medidas de higiene e de segurança no seio da família", declarou o chefe de Estado moçambicano, numa mensagem alusiva ao Dia da Mulher Moçambicana , que se assinala hoje no país.

Para o Presidente moçambicano, embora a missão de disseminar e adotar as medidas de prevenção contra a Covid-19 seja de todos, a mulher assume um papel especial neste processo.