PR moçambicano destaca "justiça social e harmonia" como condimentos para paz

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu hoje que a justiça social e a harmonia entre os moçambicanos são os condimentos para paz no país, numa mensagem por ocasião do feriado do dia da família.

Lusa

