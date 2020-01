PR de Moçambique pede solidariedade para vítimas da violência armada

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apelou hoje para o "espírito de solidariedade" com as vítimas da violência armada no centro e norte do país, considerando que os autores destas incursões são pessoas "contrárias ao progresso" de Moçambique.

internacional

Lusa

internacional/pr-de-mocambique-pede-solidariedade-para_5e0c5f8e8362ff1c25c5c0e7