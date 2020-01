PR de Cabo Verde promete trabalhar com Sissoco Embaló para aprofundar relações O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, felicitou hoje Umaro Sissoco Embaló pela vitória nas presidenciais na Guiné-Bissau e prometeu trabalhar junto com o novo chefe de Estado para aprofundar as relações bilaterais e na CPLP. internacional Lusa internacional/pr-de-cabo-verde-promete-trabalhar-com_5e0f2d8eb467e01be6fc01a9





"Conversei telefonicamente com o recém-eleito Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, de acordo com os dados oficialmente divulgados pela CNE guineense. Felicitei-o pela sua vitória eleitoral e disponibilizei-me para trabalharmos juntos em prol do aprofundamento das relações entre os dois países, nos planos bilateral e da CPLP, nomeadamente", escreveu Jorge Carlos Fonseca, na sua página pessoal no Facebook.

O chefe de Estado de Cabo Verde, país que exerce atualmente a presidência rotativa da Comunidade da Países Africanos de Língua Portuguesa (CPLP), disse ainda que vai enviar uma mensagem escrita de felicitações a Umaro Sissoco Embaló.