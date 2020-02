PR de Cabo Verde em visita de Estado ao Luxemburgo no final de março O Presidente da República cabo-verdiano realiza uma visita de Estado ao Luxemburgo de 31 de março a 02 de abril, anunciou Jorge Carlos Fonseca, após a deslocação a Cabo Verde de uma comitiva governamental luxemburguesa. internacional Lusa internacional/pr-de-cabo-verde-em-visita-de-estado-ao_5e4d2417f000f412c3b3fb45





Numa mensagem, o Presidente da República refere que recebeu na terça-feira a comitiva governamental do Luxemburgo, liderada pelo ministro da Cooperação e Ação Humanitária, Franz Fayot, que durante quatro dias visitaram Cabo Verde para ultimar o próximo Programa Indicativo de Cooperação (PIC) entre os dois países.

Segundo Jorge Carlos Fonseca, tratou-se de "uma importante visita ministerial" que antecede a próxima reunião da Comissão de Parceria, a ter lugar no Grão-Ducado, onde, provavelmente, será assinado o novo PIC, e a visita de Estado que fará ao Grão-Ducado, "a convite do casal grão-ducal, de 31 de março a 02 de abril do corrente ano".