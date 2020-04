PR de Cabo Verde em consultas para decidir sobre estado de emergência O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, divulgou hoje que está a fazer consultas técnicas e políticas para ponderar sobre o prorrogamento ou não da declaração de estado de emergência, adoptada devido à pandemia de covid-19. internacional Lusa internacional/pr-de-cabo-verde-em-consultas-para-decidir_5e8c5e4a99a1bc19800fa992





"Vou fazendo a avaliação pelos contactos havidos e a manter, a todos níveis, através da ponderação dos dados obtidos, pelas consultas técnicas e políticas, nomeadamente ao governo, municípios e autoridades de saúde, organizações e personalidades da sociedade, no país e no exterior", afirmou, numa mensagem, o chefe de Estado de Cabo Verde.

O objetivo, explicou, é "que, na proximidade do vigésimo dia esteja habilitado a tomar uma posição sobre a prorrogação ou não do estado de exceção ora vigente no país, nos termos constitucionais".