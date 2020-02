PR de Angola e Cabo Verde entre 38 chefes de Estado e de Governo confirmados Pelo menos 38 chefes de Estado e de Governo são esperados para a 33.ª cimeira da União Africana (UA), que arranca no domingo, em Adis Abeba, na Etiópia, com a presença confirmada dos presidentes de Angola e Cabo Verde. internacional Lusa internacional/pr-de-angola-e-cabo-verde-entre-38-chefes-de-_5e3d2b92b34dee12adb57222





Segundo os serviços de protocolo do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia, 38 presidentes, vice-presidentes e primeiros-ministros africanos confirmaram já presença no encontro, que decorre no domingo e na segunda-feira e encerra as reuniões anuais da organização.

De acordo com a mesma fonte, na cimeira participarão 31 presidentes, três vice-presidentes e quatro primeiros-ministros, além de sete ministros.