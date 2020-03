Português vence concurso de fotografia "Somos imagens da Lusofonia" em Macau O português Carlos Elísio Silva foi o vencedor da segunda edição do concurso "Somos Imagens da Lusofonia", lançado em dezembro de 2019, com a fotografia "Magusto à moda antiga", anunciou hoje a organização. internacional Lusa internacional/portugues-vence-concurso-de-fotografia-somos-_5e5fc588b06c74195b1a1233





Centrado no património cultural dos países e territórios lusófonos, o júri do concurso atribuiu o segundo e o terceiro lugares ao brasileiro Milton Ostetto, com "Rede de Esperança" e ao português José Carlos Carvalho, com "Fado Sentido", respetivamente, de acordo com um comunicado da Somos! - Associação de Comunicação em Língua Portuguesa.

O primeiro prémio é de dez mil patacas (mais de 1.200 euros), o segundo de cinco mil e o terceiro de 3.500