"Nós já fazíamos voluntariado nos bairros [de Luanda], lidamos com pessoas em locais onde a energia falta, onde as pessoas dificilmente têm acesso aos telejornais e percebemos que a mensagem não estava a chegar a essas pessoas", disse à Lusa Manuel Castanho, que lidera a associação de voluntários Nova Fénix.

O gestor de empresas começou por fazer folhetos informativos sobre procedimentos de segurança e conselhos práticos sobre como fazer desinfetante com lixivia para substituir o álcool gel, mas rapidamente percebeu que teria de passar para uma nova fase.

"Toda a gente nos dizia que ligava para o número de emergência nacional - o 111 - e não conseguia obter resposta porque o número estava em baixo, o que é compreensível" face a sobrecarga que as linhas de emergência sofrem "quando há muitos nervos".

Na semana passada, as autoridades angolanas lançaram mesmo um apelo aos cidadãos para evitar um colapso do sistema depois de registarem mais de 90% de chamadas inválidas para a linha 111, usada para emergências e segurança pública e denúncias de casos suspeitos da covid-19, doença provocada por um novo coronavírus.

Manuel Castanho decidiu então lançar o seu próprio "call center" para ajudar esclarecer as pessoas: "Comprámos os números e os telefones, dei formação aos nossos voluntários e começámos a esclarecer as dúvidas.

Entre estas estão questões sobre procedimentos de desinfeção a dúvidas sobre a quarentena, diz Manuel Castanho, bombeiro em Portugal, e que já esteve como voluntário em vários cenários de emergência e catástrofes internacionais.

Os 30 voluntários que agora o apoiam distribuem folhetos nos bairros e recebem as chamadas, divididos em dois turnos.

Atualmente, o "call center" funciona apenas entre as 08:00 e as 18:00 devido à falta de espaço e de equipamentos para acolher mais pessoas, até porque Manuel Castanho leva as regras de biosegurança muito a sério.

Visitantes e voluntários não entram sem antes lhes ser medida a temperatura, sentam-se cumprindo o distanciamento recomendando e dispõem de materiais para higienização das mãos e desinfeção do espaço com regularidade.

Quanto às principais dúvidas de quem liga, eram frequentes no início perguntas sobre onde comprar álcool gel ou queixas sobre os preços exorbitantes que estavam a ser praticados.

"Estamos a obter informação sobre empresas que estão a especular de forma ridícula e remetemos os casos para o INADEC (Instituto Nacional de Defesa do Consumidor", disse Manuel Castanho, adiantando que os voluntários dão dicas sobre como fazer desinfetantes caseiros e aconselham o uso frequente de água e sabão

Mas desde que foram identificados os primeiros casos de infeção, todos relativos a passageiros que regressaram de Portugal ente 17 e 19 de março, pouco antes de Angola fechar as suas fronteiras, tudo mudou.

"A partir da chegada dos voos, o panorama mudou completamente: passámos a ter chamadas de denúncias e pessoas preocupadas com sintomas. Houve um certo alarme e fazemos questão de transmitir calma porque o pânico não é favorável a ninguém" relatou.

Nos primeiros dias, "foi terrível", continua Manuel Castanho.

Muitos tinham visto pessoas que vinham dos voos na rua, outros acreditavam que tinham vizinhos com covid-19. Manuel Castanho decidiu, por isso, começar a despistar eventuais casos suspeitos, verificando as inconsistências, antes de encaminhar as informações para o 111.

O responsável do "call center" defende que o voluntariado deve funcionar em conjunto com o Estado e tem mantido contactos próximos com o governo, a nível provincial, e com autoridades sanitárias como a Organização Mundial de Saúde.

"A nossa intenção é essa: haver mais alguém a auxilia os meios que são disponibilizados pelo governo e transmitir informação às pessoas", salienta.

Manuel Castanho considera mesmo que o voluntariado é um dos maiores mecanismos de defesa que qualquer país pode ter.

"É preciso mais números. Quando começarem a aumentar os casos, quando perceberem que de facto é preciso entrarmos em quarentena, as pessoas vão se assustar e é preciso esclarecer as pessoas", disse, apontando a importância de ter mais voluntários para combater a desinformação

"Isto não é um exercício, estamos a combater uma guerra contra um inimigo invisível e é necessário que as pessoas tenham consciência disso", avisa.

Uma guerra "desigual" que se torna ainda mais difícil de travar nos sobrepovoados e insalubres bairros de Luanda onde a falta de água é frequente e muitas das casas ficam sem energia dias a fio.

Até ao momento, Angola regista duas mortes da doença que já infetou mais de meio milhão de pessoas em todo o mundo.

