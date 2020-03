População moçambicana deve chegar este ano aos 30 milhões - INE A população moçambicana deverá chegar este ano aos 30 milhões de habitantes, de acordo com as projeções demográficas publicadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), baseadas no censo de 2017. internacional Lusa internacional/populacao-mocambicana-deve-chegar-este-ano_5e613390b0d677194c98b475





De acordo com as mesmas projeções, que vão até 2050, a população deverá ficar perto de 60 milhões dentro de 30 anos, prevalecendo o atual perfil jovem, com quase metade abaixo dos 19 anos.

A esperança de vida ao nascer é ajustada este ano para 54,9 anos, chegando a 66,32 em 2050.

De acordo com o censo de 2017, Moçambique tinha então 27,9 milhões de habitantes.

Os cálculos do INE baseiam-se num crescimento populacional exponencial de 2,6 e que abrandará gradualmente até se situar em 1,75 daqui a 30 anos.

As últimas projeções demográficas feitas em Moçambique tinham sido produzidas com base nos resultados do III Recenseamento Geral de População e Habitação de 2007 e cobriam o período de 2007 a 2040.

