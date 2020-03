Polícia moçambicana pede calma e vigilância às comunidades de Mocímboa da Praia O comandante-geral da polícia moçambicana, Bernardino Rafael, pediu hoje calma e vigilância às populações de Mocímboa da Praia, onde um grupo desconhecido atacou esta madrugada um quartel das forças de defesa e segurança e içou a sua bandeira. internacional Lusa internacional/policia-mocambicana-pede-calma-e-vigilancia_5e78cd5779a1b71956b8e249





"As forças de defesa e segurança estão a fazer de tudo para devolver a ordem em Mocímboa da Praia. Pedimos as populações para manterem calma e, ademais, ser muito vigilante porque os malfeitores podem quer se misturar com as populações", disse Bernardino Rafael, falando num conferência de imprensa em Maputo.

Os ataques começaram por volta das 04:00 locais (menos duas horas de Lisboa) e os grupos criaram barricadas nas principais entradas da vila, segundo informação do porta-voz do comando-geral da polícia moçambicana, Orlando Modumana.