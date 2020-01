Polícia moçambicana detém seis guerrilheiros da Renamo suspeitos de ataques no Centro A polícia moçambicana anunciou hoje que deteve seis alegados guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, por suspeitas de envolvimento em ataques armados no Centro do país. internacional Lusa internacional/policia-mocambicana-detem-seis-guerrilheiros-_5e15eb929057451c02f55585





O porta-voz do comando provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Sofala, Centro do país, Daniel Macuácua, afirmou que quatro homens foram detidos, na terça-feira, na estação de caminhos de ferro do distrito de Dondo, de um grupo de 12 supostos guerrilheiros da Renamo, e dois foram detidos nas suas residências, no distrito de Gorongosa.

Os restantes sete indivíduos do grupo de 12 guerrilheiros puseram-se em fuga, acrescentou Macuácua.

Um dos dois homens detidos em Gorongosa foi baleado na perna direita, encontrando-se internado no Hospital Central da Beira, adiantou Daniel Macuácua, que não indicou as circunstâncias do baleamento.

Os indivíduos detidos têm idades entre 34 e 50 anos.

"Todos estes homens estão sob investigação, apesar de alguns já terem confessado pertencerem ao grupo liderado pelo cidadão Mariano Nhongo", assinalou o porta-voz da PRM em Sofala.

Mariano Nhongo é um oficial da guerrilha da Renamo que no ano passado se declarou líder da autodenominada Junta Militar da Renamo, um grupo dissidente do principal partido da oposição, ao qual a polícia atribui a autoria de ataques a alvos civis e das Forças de Defesa e Segurança nas províncias de Manica, região Centro, e Sofala.

"Há fortes evidências de que os detidos sejam "homens armados da Renamo", frisou Daniel Macuácua.

O porta-voz da polícia em Sofala referiu que entre os detidos encontram-se um tenente e dois majores.

Apesar de o Governo moçambicano e a Renamo terem assinado o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional em 06 de agosto, troços da principal estrada do país na região Centro tem sido alvo de ataques armados que as autoridades atribuem à Junta Militar da Renamo.

JYJE // LFS

Lusa/Fim