Polícia moçambicana apreende viatura usada em rapto no Centro do país A polícia moçambicana apreendeu num subúrbio de Chimoio, Manica, Centro do país, a viatura usada no rapto sábado de um empresário proprietário de uma rede de estabelecimentos comerciais, mas continua sem pista dos autores, anunciou hoje a corporação.





A viatura foi encontrada abandonada numa rua, cerca de três quilómetros a sul do local onde o Issufo Satar, indiano, de 44 anos, foi raptado, à saída do seu estabelecimento comercial, no centro de Chimoio.

"Indivíduos ainda por identificar forçaram o empresário a entrar na viatura quando este estava à porta do seu estabelecimento, acabado de fechar", disse Mateus Mindu, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Manica, em conferência de imprensa.