Polícia indiana resgata 23 crianças e mata homem que as manteve reféns quase 11 horas As autoridades indianas resgataram 23 crianças e mataram um homem que as manteve reféns durante quase 11 horas, depois de as ter convidado para a festa de aniversário da filha, anunciou hoje a polícia. internacional Lusa internacional/policia-indiana-resgata-23-criancas-e-mata_5e33f5bac935e5129398cfbf





Um responsável das forças de segurança indianas, Mohit Agarwal, disse que dois polícias ficaram feridos depois do homem, identificado como Subhash Batham, disparar contra os agentes na noite de quinta-feira, quando estes tentavam entrar em sua casa na aldeia de Kasaria, no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia.

O secretário do Interior, Avanish Awasthi, disse que a mulher de Batham também foi morta na troca de tiros.

Os esforços para negociar a rendição de Batham fracassaram, sublinhou a polícia.

Agarwal disse que o homem era suspeito num caso de homicídio e tinha sido libertado sob fiança por um tribunal.

