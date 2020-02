Polícia francesa desmantela campo de migrantes nos arredores de Paris

A polícia francesa desmantelou hoje um campo com centenas de migrantes em Porte de La Villette, no nordeste de Paris, uma semana depois de fazer o mesmo com outro acampamento a algumas centenas de metros do local.

