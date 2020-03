Polícia Federal do Brasil indicia nove pessoas por corrupção na Operação Alcatraz

A Polícia Federal brasileira enviou hoje à Justiça Federal de Florianópolis o 13.º relatório do inquérito policial sobre a Operação Alcatraz, que investiga fraudes em licitações e contratos com entidades públicas do estado de Santa Catarina, com nove indiciados.

