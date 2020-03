Polícia deteve cinco suspeitos de tráfico humano no centro de Moçambique A Polícia moçambicana deteve cinco pessoas indiciadas por crimes de tráfico humano, disse hoje à Lusa o porta-voz da corporação na província de Manica. internacional Lusa internacional/policia-deteve-cinco-suspeitos-de-trafico_5e709b1e79a1b71956b5adb7





As vítimas eram dois menores, um dos quais albino, e parte dos cinco suspeitos são os pais das crianças, além de dois intermediários, avançou Mateus Mindu, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) naquela província.

No primeiro caso, uma mulher, de 31 anos, foi detida na segunda-feira, quando aguardava por um "comprador", com quem tinha negociado a venda do seu primogénito, de 13 anos, por um preço de dois milhões de meticais (27 mil euros).