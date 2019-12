Polícia brasileira apreende cerca de 20 quilogramas de droga destinada a África e Europa Três passageiros que tentavam embarcar com cerca de 20 quilogramas de cocaína para Moçambique, Espanha e Etiópia, através do Aeroporto Internacional de São Paulo, foram detidos, anunciou hoje a Polícia Federal brasileira. internacional Lusa internacional/policia-brasileira-apreende-cerca-de-20_5df2a3b3ab7e607966e1c90c





Na quarta-feira, funcionários da Receita Federal que faziam inspeção no Aeroporto Internacional de São Paulo selecionaram um passageiro que havia perdido o voo com destino a Madrid, capital espanhola, e submeteram a sua bagagem ao aparelho de raio-X, momento em que detetaram três grandes volumes com material suspeito.

O homem, de 36 anos, da Lituânia, foi conduzido por agentes da Polícia Federal à esquadra para que o material fosse analisado, tendo a substância sido identificada como cocaína, acondicionada em tabletes prensados, com nove quilogramas de peso.